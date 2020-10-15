Политический кризис в Киргизии в очередной раз показал низкое качество местной элиты, считает руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября заявил о своей отставке, хотя ранее обещал это сделать только после того, как обстановка в республике стабилизируется.

- Андрей Валентинович, что кроется за этим решением?

— Сооронбай Шарипович показал себя плохим руководителем государства и, очевидно, не желая брать ответственность за применение силы, необходимой для наведения порядка, принял это решение. Сыграла свою роль и межклановая борьба. Он пытался остаться на своем посту.

Вчера было заявление Госдепа о том, что США поддерживают его фигуру, до этого Брюссель заявил, что президент остается легитимным центром. Те же самые тезисы озвучивал и Песков.

Магия чисел. Почему президент Киргизии ушёл в отставку и что будет дальше © РИА Новости, Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

Отсутствие президента в и без того хаотичной ситуации в Киргизии добавляет элементов дестабилизации в обстановку. Страна еще на один шажок приблизилась к возможной гражданской войне.

- Кто, на ваш взгляд, наиболее вероятный кандидат на кресло президента страны?

— С ходу можно назвать два десятка людей с амбициями и ресурсами, способными повлиять на ситуацию. Дефицита в желающих занять это кресло там нет.

Скорее всего, это будет кто-то из старых политиков, кто сумеет достичь хоть какой-то консолидации остальных. Потому что в Киргизии по традиции коалиции складываются лучше всего против какого-то одного центра. Тот же Жапаров очень непрочно сидит на своем месте, есть большие сомнения по поводу его легитимности.

Желающих его сковырнуть — вагон и маленькая тележка, люди в очереди выстраиваются, чтобы не допустить его превращения в основной центр власти. Потому что с уходом президента роль премьер-министра в преддверии парламентской кампании становится доминирующей.

Павел Столяренко: Киргизия подверглась сильному прессингу со стороны антироссийского сообщества © Facebook, Павел Станиславович Канат Исаев), тоже недостаточно прочно сидящая фигура. Там за последние 10 дней поменялось три спикера. Вполне возможно, что и Исаева тоже скинут в ближайшее время.

Киргизская элита последние дни занята дележом собственности и портфелей, люди думают не о стране, а о том, как стать президентом, сковырнуть конкурента, захватить министерство, а лучше несколько. Вот киргизская политическая жизнь: орда на марше…

А президентом сможет стать кто угодно, у кого хватит бойцов, чтобы бороться за этот пост. Кроме того, сначала должны пройти парламентские выборы, а потом президентские. Нельзя взять и назначить себя президентом, это даже для Киргизии будет слишком. Хотя страна идет в том направлении, что скоро люди будут провозглашать себя президентами.

- Садыр Жапаров — представитель северных кланов или южных?

— Здесь интересная история. Он иссыккульский, то есть северянин по рождению, но его оппоненты говорят, что он с потрохами продался южанам. Он занимал весьма интересные посты при президенте Бакиеве, был его советником, отвечал за кадровую политику. Президент Атамбаев, который и упрятал его в тюрьму, из которой их по иронии судьбы вместе освободили, заявлял, что Жапаров — это человек южных кланов и готовит реставрацию Бакиева.

- Недавно замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прилетал в Киргизию. При этом подробности его встречи с Жээнебковым не разглашаются. Все-таки была ли заинтересована Москва в том, чтобы именно Сооронбай Шарипович занимал пост президента?

— Подробности действительно неизвестны, но я думаю, что, если вытаскивать из хлипкого политического устройства худо-бедно несущий стержень, все будет рушиться и дальше. Исходя из этой логики, Россия, как Брюссель, Вашингтон и Пекин, была бы заинтересована в том, чтобы Жээнебков в качестве хлипкой подпорки оставался.

Талгат Мамырайымов: Киргизские элиты сами не ожидали, что будет революция © предоставлено Талгатом Мамырайымовым

- Спрогнозируйте, пожалуйста, насколько велика вероятность того, что события в Киргизии пойдут по самому печальному сценарию и общество скатится к гражданской войне?

— К сожалению, с каждым новым зигзагом драки элит общество продвигается именно в этом направлении. Это не алармизм, это нормальная оценка того, что там творится.

Сейчас все будут объединяться против Жапарова, сковырнут Жапарова, начнется новая драка за пост премьера и президента.

Я вижу только два выхода из ситуации на сегодня. Это либо какая-то сильная рука, условный генерал, который подавит всех, с кем не сумеет договориться, но такой фигуры не просматривается. Киргизские силовики — плоть от плоти киргизской элиты, кроме того, у страны мало силового ресурса, чтобы задавить разошедшихся политиканов с их частными армиями вместе. Собственно, почему произошел переворот? Не хватило милиции, силового ресурса, чтобы защищать госструктуры.

Александр Князев: Среди политиков Киргизии нет никого, кто мог бы найти выход из кризиса © minval.az

В конечном итоге все может вылиться в более крупные столкновения. Не стоит забывать, что там поднимается вторая волна корнавируса, а кто сейчас руководит Минздравом, не знает сам Жапаров.

В любом случае необходимо будет думать о вводе миротворческого контингента. Сейчас это кажется крайней мерой, вынужденным решением, к которому не стремятся ни в Москве, ни в Пекине, ни в Нурсултане, ни в Ташкенте. Но очевидно, что необходимость в помощи ближайших соседей, стратегических партнеров в наведении порядка будет становиться все больше и встанет на повестку дня.

Если элиты не способны навести порядок в своем доме, то вполне резонно, что спасать Киргизию как страну с состоявшимся гражданским обществом придется коллективным миротворческим силам.

- А представители каких кланов, северных или южных, контролируют Вооруженные силы страны?

— Там уже давно работает система, при которой силовые структуры и внутренние войска, подчиненные МВД, больше ориентируются на региональные элиты из мест, где они дислоцируются. В Киргизии несколько лет назад упразднено Министерство обороны в связи с микроскопическими размерами армии. Функции Минобороны исполняет Генеральный штаб.

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За последние 10 лет офицерский корпус всех силовых структур деклассировался, поэтому найти нормального генерала, который взял бы на себя ответственность за наведение порядка и располагал бы соответствующей квалификацией, очень сложно. Киргизский генералитет — это плоть от плоти киргизской элиты со всеми ее многочисленными минусами. Это коррупция, непотизм, кланово-байские замашки.

Все происходящее — это наглядная демонстрация того, какое низкое качество у киргизской элиты. Я укрепляюсь в мысли о том, что Кыргызстан еще не дорос до того, чтобы быть полноценным государством.