Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков 15 октября заявил о своей отставке, хотя ранее обещал это сделать только после того, как обстановка в республике стабилизируется.
- Андрей Валентинович, что кроется за этим решением?
— Сооронбай Шарипович показал себя плохим руководителем государства и, очевидно, не желая брать ответственность за применение силы, необходимой для наведения порядка, принял это решение. Сыграла свою роль и межклановая борьба. Он пытался остаться на своем посту.
Вчера было заявление Госдепа о том, что США поддерживают его фигуру, до этого Брюссель заявил, что президент остается легитимным центром. Те же самые тезисы озвучивал и Песков.
Президент оставался единственным центром, способным повлиять на улучшение ситуации, потому что парламент находится в абсолютно недееспособном состоянии, разбился на группки по кланам. И рассчитывать, что парламентарии сыграют хоть какую-то положительную роль, не приходится.
Отсутствие президента в и без того хаотичной ситуации в Киргизии добавляет элементов дестабилизации в обстановку. Страна еще на один шажок приблизилась к возможной гражданской войне.
- Кто, на ваш взгляд, наиболее вероятный кандидат на кресло президента страны?
— С ходу можно назвать два десятка людей с амбициями и ресурсами, способными повлиять на ситуацию. Дефицита в желающих занять это кресло там нет.
Скорее всего, это будет кто-то из старых политиков, кто сумеет достичь хоть какой-то консолидации остальных. Потому что в Киргизии по традиции коалиции складываются лучше всего против какого-то одного центра. Тот же Жапаров очень непрочно сидит на своем месте, есть большие сомнения по поводу его легитимности.
Желающих его сковырнуть — вагон и маленькая тележка, люди в очереди выстраиваются, чтобы не допустить его превращения в основной центр власти. Потому что с уходом президента роль премьер-министра в преддверии парламентской кампании становится доминирующей.
Спикер парламента, недавно назначенный (Канат Исаев), тоже недостаточно прочно сидящая фигура. Там за последние 10 дней поменялось три спикера. Вполне возможно, что и Исаева тоже скинут в ближайшее время.
Киргизская элита последние дни занята дележом собственности и портфелей, люди думают не о стране, а о том, как стать президентом, сковырнуть конкурента, захватить министерство, а лучше несколько. Вот киргизская политическая жизнь: орда на марше…
А президентом сможет стать кто угодно, у кого хватит бойцов, чтобы бороться за этот пост. Кроме того, сначала должны пройти парламентские выборы, а потом президентские. Нельзя взять и назначить себя президентом, это даже для Киргизии будет слишком. Хотя страна идет в том направлении, что скоро люди будут провозглашать себя президентами.
- Садыр Жапаров — представитель северных кланов или южных?
— Здесь интересная история. Он иссыккульский, то есть северянин по рождению, но его оппоненты говорят, что он с потрохами продался южанам. Он занимал весьма интересные посты при президенте Бакиеве, был его советником, отвечал за кадровую политику. Президент Атамбаев, который и упрятал его в тюрьму, из которой их по иронии судьбы вместе освободили, заявлял, что Жапаров — это человек южных кланов и готовит реставрацию Бакиева.
- Недавно замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак прилетал в Киргизию. При этом подробности его встречи с Жээнебковым не разглашаются. Все-таки была ли заинтересована Москва в том, чтобы именно Сооронбай Шарипович занимал пост президента?
— Подробности действительно неизвестны, но я думаю, что, если вытаскивать из хлипкого политического устройства худо-бедно несущий стержень, все будет рушиться и дальше. Исходя из этой логики, Россия, как Брюссель, Вашингтон и Пекин, была бы заинтересована в том, чтобы Жээнебков в качестве хлипкой подпорки оставался.
Республике и так хватает безответственной элиты, которая занята чем угодно, только не государственными интересами. То, что сегодня Россия отказалась предоставлять экономическую помощь Киргизии, пока там не будет наведен порядок, это как раз свидетельство того, что в России недовольны тем, что там происходит.
- Спрогнозируйте, пожалуйста, насколько велика вероятность того, что события в Киргизии пойдут по самому печальному сценарию и общество скатится к гражданской войне?
— К сожалению, с каждым новым зигзагом драки элит общество продвигается именно в этом направлении. Это не алармизм, это нормальная оценка того, что там творится.
Сейчас все будут объединяться против Жапарова, сковырнут Жапарова, начнется новая драка за пост премьера и президента.
Я вижу только два выхода из ситуации на сегодня. Это либо какая-то сильная рука, условный генерал, который подавит всех, с кем не сумеет договориться, но такой фигуры не просматривается. Киргизские силовики — плоть от плоти киргизской элиты, кроме того, у страны мало силового ресурса, чтобы задавить разошедшихся политиканов с их частными армиями вместе. Собственно, почему произошел переворот? Не хватило милиции, силового ресурса, чтобы защищать госструктуры.
Либо второй вариант — страна катится дальше, политики начинают выяснять отношения с использованием своих частных армий, подключается криминал, все это переходит в вялотекущую гражданскую войну. Необязательно с расколом страны на север и юг, скорее всего стороны на первом этапе будут выяснять отношения в Бишкеке. Это будет разрушать экономику, социальную структуру общества, подтачивать единство страны.
В конечном итоге все может вылиться в более крупные столкновения. Не стоит забывать, что там поднимается вторая волна корнавируса, а кто сейчас руководит Минздравом, не знает сам Жапаров.
В любом случае необходимо будет думать о вводе миротворческого контингента. Сейчас это кажется крайней мерой, вынужденным решением, к которому не стремятся ни в Москве, ни в Пекине, ни в Нурсултане, ни в Ташкенте. Но очевидно, что необходимость в помощи ближайших соседей, стратегических партнеров в наведении порядка будет становиться все больше и встанет на повестку дня.
Если элиты не способны навести порядок в своем доме, то вполне резонно, что спасать Киргизию как страну с состоявшимся гражданским обществом придется коллективным миротворческим силам.
- А представители каких кланов, северных или южных, контролируют Вооруженные силы страны?
— Там уже давно работает система, при которой силовые структуры и внутренние войска, подчиненные МВД, больше ориентируются на региональные элиты из мест, где они дислоцируются. В Киргизии несколько лет назад упразднено Министерство обороны в связи с микроскопическими размерами армии. Функции Минобороны исполняет Генеральный штаб.
Генералитет сейчас южный в связи с тем, что Жээнбеков везде поставил выходцев из Джелалабада и Оша, но офицерский корпус имеет смешанное происхождение. По сути единственным боеспособным подразделением является бригада спецназначения «Скорпион», которую ввели в Бишкек в рамках чрезвычайного положения. Но без приказа она не может навести порядок.
За последние 10 лет офицерский корпус всех силовых структур деклассировался, поэтому найти нормального генерала, который взял бы на себя ответственность за наведение порядка и располагал бы соответствующей квалификацией, очень сложно. Киргизский генералитет — это плоть от плоти киргизской элиты со всеми ее многочисленными минусами. Это коррупция, непотизм, кланово-байские замашки.
Все происходящее — это наглядная демонстрация того, какое низкое качество у киргизской элиты. Я укрепляюсь в мысли о том, что Кыргызстан еще не дорос до того, чтобы быть полноценным государством.