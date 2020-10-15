Около полсотни работников Луцкого роддома перекрыли дорогу у городского совета и требуют от властей информации о дальнейшей судьбе учреждения. Многие протестующие взяли с собой плакаты, где написано, что они против изменений.
Медики непрерывно ходят по пешеходному переходу, машины пропускают один раз каждые десять минут, из-за чего у горсовета образовалась пробка. Однако пока к участникам акции никто из руководства города не вышел.
Ранее в Луцкий роддом привезли 250 коек, медикам объяснили, что на их территории теперь развернут госпиталь для больных COVID-19, а родильные отделения должны переехать в гинекологический блок.
С начала пандемии на Украине зарегистрировано более 280 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 4038 — за последние сутки. Умерли от коронавируса 5302 человека.