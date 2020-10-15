Медики Луцкого роддома собрались у здания городского совета с требованием не превращать родильные отделения в госпиталь для COVID-положительных больных, сообщает «Суспільне Волинь» 15 октября

Около полсотни работников Луцкого роддома перекрыли дорогу у городского совета и требуют от властей информации о дальнейшей судьбе учреждения. Многие протестующие взяли с собой плакаты, где написано, что они против изменений.

«Непригодное дерьмо»: украинских врачей власти оставили беззащитными перед коронавирусом © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк

Ранее в Луцкий роддом привезли 250 коек, медикам объяснили, что на их территории теперь развернут госпиталь для больных COVID-19, а родильные отделения должны переехать в гинекологический блок.

С начала пандемии на Украине зарегистрировано более 280 тысяч случаев заражения COVID-19, из них 4038 — за последние сутки. Умерли от коронавируса 5302 человека.