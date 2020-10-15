На сайте уточняется, что на границе обнаружили полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм.
Те, кто ее установил, предположительно, планировали незаконное перемещение спирта или других жидкостей через границу. Шланг проходил под водой в направлении границы с Молдавией.
Отмечается, что трубопровод пока не использовался и был закрыт заглушкой.
Пограничники демонтировали около 200 метров трубопровода до линии прохождения границы.
Ранее на границе с Молдавией не раз обнаруживали трубопроводы для контрабанды спирта. В частности, в апреле 2020 года в Раздельнянском районе ликвидировали 500-метровую трубу, проложенную злоумышленниками.