У берега Кучурганского водохранилища в Одесской области на границе с Молдавией пограничники обнаружили незаконно проложенный трубопровод, сообщение об этом было опубликовано на сайте Госпогранслужбы Украины 14 октября

На сайте уточняется, что на границе обнаружили полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм.

Те, кто ее установил, предположительно, планировали незаконное перемещение спирта или других жидкостей через границу. Шланг проходил под водой в направлении границы с Молдавией.

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Пограничники демонтировали около 200 метров трубопровода до линии прохождения границы.

Ранее на границе с Молдавией не раз обнаруживали трубопроводы для контрабанды спирта. В частности, в апреле 2020 года в Раздельнянском районе ликвидировали 500-метровую трубу, проложенную злоумышленниками.