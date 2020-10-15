Как сообщает ОП, президент Зеленский считает, что Киев вернет контроль над Донецком и Луганском.
«Но ускорить этот процесс, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет более проактивной и инициативной нашей позиции», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что создание в Донбассе специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции.
Офис президента подчеркивает, что сначала все будет происходить на подконтрольной украинскому государству территории. Также отмечается, что такой формат голосования людей по вопросам общенациональной важности не может иметь прямых юридических последствий.