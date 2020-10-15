Офис президента Украины Владимира Зеленского сообщил, что создание свободной экономической зоны в Луганской и Донецкой областях помогло бы восстановить регион и повлиять на мнение жителей ДНР и ЛНР. Об этом 15 октября сообщается на сайте офиса

Про Донбасс. Зеленский озвучил новый вопрос своего опроса © president.gov.ua

«Но ускорить этот процесс, упростить реинтеграцию, отойти от традиционно пассивного ожидания положительного решения можно лишь за счет более проактивной и инициативной нашей позиции», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что создание в Донбассе специальных экономических условий существенно повлияет на темпы и концепции эффективной реинтеграции.

Офис президента подчеркивает, что сначала все будет происходить на подконтрольной украинскому государству территории. Также отмечается, что такой формат голосования людей по вопросам общенациональной важности не может иметь прямых юридических последствий.