Всенародный опрос, анонсированный президентом Украины Владимиром Зеленским, пройдет в день выборов 25 октября. В числе пяти вопросов, на которые украинцам предложат ответить, может оказаться тема понижения избирательного возраста до 16 лет, сообщило «РБК-Украина» 14 октября

«Официально ни в Офисе президента, ни во фракции "Слуга народа" их (вопросов. — Ред.) содержание не раскрывают. Однако "РБК-Украина" удалось узнать две возможные темы опроса: легализация медицинского каннабиса и уменьшение избирательного возраста до 16 лет», — говорится в сообщении.

От марихуаны до мира в Донбассе. Опрос Зеленского как предвыборная технология © пресс-служба президента Украины

В этот же день Владимир Зеленский в видеообращении раскрыл содержание первого вопроса из пяти. Украинцам предложат высказать свое мнение о необходимости сажать пожизненно за коррупцию в крупном размере.

Ранее первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук сделал заявление о том, что всеукраинский опрос на местных выборах будет пробником референдума. Однако председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков опроверг это утверждение.

Проведение всеукраинского опроса в день местных выборов президент Зеленский анонсировал во вторник, 13 октября. Глава государства сказал, что украинцам предложат ответить на пять вопросов, но на какие именно — не назвал.

Гендиректор Киевского международного института социологии (КМИС) Владимир Паниотто оценил, что стоимость анонсированного Зеленским опроса в 20-30 раз превысит расходы на обычный социологический опрос, который в среднем обходится в 10-15 тысяч долларов.