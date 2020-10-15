В Санкт-Петербурге задержали тещу убитого украинского рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко). Об этом 14 октября сообщила «Фонтанка»

В издании рассказали, что утром 14 октября в квартиру адвоката Юрия Авдеева, защищающего интересы Марины Кохал — вдовы рэпера, обвиняемой в убийстве.

В постановлении на обыск, выданном Смольнинским судом, указывается, что в этой квартире проживает мать обвиняемой Елена Кохал. Следователи искали предметы, составляющие важность по делу.

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Елену Кохал доставили к следователю и в настоящее время допрашивают по делу об убийстве Юшко — ее подозревают в соучастии. После допроса будет определен ее статус по делу, не исключено, что будет принято решение о ее задержании.

В июле правоохранители обнаружили в одной из квартир на Невском проспекте расчлененное тело рэпера, участника Versus Battle Энди Картрайта (Александра Юшко). По словам его супруги, мужчина умер от передоза наркотиками. Женщина приняла решение расчленить его тело, чтобы «не омрачать память» артиста, выдав произошедшее за исчезновение. Женщину задержали, ее обвиняют в убийстве супруга.