«Информация о том, что Иран подверг огню азербайджанские позиции, а также направил самолет из иранского города Кашан в Карабах и оказывает военную помощь является ложью и не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе началась утром 27 сентября. Власти Азербайджана и НКР обвинили друг друга в обстрелах приграничных территорий и ввели военное положение.
Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.