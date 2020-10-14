Посольство Ирана в Азербайджане опровергло информацию о военной помощи, которую Тегеран якобы оказывает Армении. Об этом 14 октября сообщил «Интерфакс»

«Информация о том, что Иран подверг огню азербайджанские позиции, а также направил самолет из иранского города Кашан в Карабах и оказывает военную помощь является ложью и не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

Лавров: Россия считает недопустимым военное разрешение конфликта в Карабахе © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Азербайджанским военным удалось взять под контроль несколько сел. Бои идут на всей линии соприкосновения, стороны сообщают о больших потерях противника.