Россия поддерживает конституционную реформу в Белоруссии и рассматривает ее как хорошую возможность завязать общенациональный диалог. Об этом в среду, 14 октября, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российским радиостанциям

«В том, что касается Белоруссии, я убежден, что наша линия в поддержку конституционной реформы, которая впервые предложена президентом [Александром] Лукашенко, которую мы видим как хороший повод, хорошую возможность для того, чтобы завязать по-настоящему общенациональный диалог, куда бы вошли все политические силы страны, мне кажется, что сейчас эта линия наиболее оптимальна», — сказал Лавров в интервью российским радиостанциям.

Новая Конституция или новый Лукашенко? Что может разрешить политический кризис в Белоруссии © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву.

После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента.