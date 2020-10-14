На снимке исполнительницы ролей Валюхи и Ольги Николаевны в популярном сериале сидят за столом, глядя в монитор. Кравченко трогательно обнимает коллегу за плечо и прижимает к себе, а Артемьева смеется.
«И Артемьева, и Кравченко шикарные актрисы. Обожаю смотреть фильмы, где они играют» «Обеих обожаем всей семьёй. Классные», «Очень нравятся обе!!! В любом фильме — не игра, а жизнь! Талантливы безгранично!!», «Девочки-припевочки», «Великолепные актрисы! Любуюсь ими каждый день», «Две чудесные, талантливые женщины», — написали поклонники в комментариях к посту.