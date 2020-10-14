«К коронавирусу у достаточно большого количества людей, по-видимому, есть врожденный иммунитет. Они просто не болеют, и все. То есть переболеют [коронавирусом] не все, потому что кто-то не может этим заболеть по определению», — заявил медик.
Ранее Комаровский утверждал, что пандемия СOVID-19 может закончиться в двух случаях: когда коронавирусом переболеет более 60% населения Земли или когда в массовое производство выйдет недорогая вакцина.
На данный момент в мире зафиксировано 38 миллионов случаев коронавируса, более миллиона человек умерло.
На Украине с начала пандемии зарегистрировано 276 тысяч заражений COVID-19, из них 5590 — за последние сутки. Умерли от коронавируса 5229 человек.