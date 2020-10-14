СOVID-19 переболеют не все, поскольку у многих людей к нему может быть врожденный иммунитет, рассказал педиатр, кандидат медицинских наук Евгений Комаровский в интервью сайту gordonua.com 13 октября

«К коронавирусу у достаточно большого количества людей, по-видимому, есть врожденный иммунитет. Они просто не болеют, и все. То есть переболеют [коронавирусом] не все, потому что кто-то не может этим заболеть по определению», — заявил медик.

Впервые в мире человек умер после повторного заражения коронавирусом © AP, Evgeniy Maloletka

На данный момент в мире зафиксировано 38 миллионов случаев коронавируса, более миллиона человек умерло.

На Украине с начала пандемии зарегистрировано 276 тысяч заражений COVID-19, из них 5590 — за последние сутки. Умерли от коронавируса 5229 человек.