О том, что Порошенко подхватил коронавирус, стало известно 29 сентября. 3 октября его отправили на больничную койку с двусторонним воспалением легких.
Через несколько дней его супруга Марина Порошенко сообщила, что состояние Порошенко ухудшилось. Однако уже 12 октября политика выписали и отправили долечиваться домой.
«Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе», — написал Петр Порошенко.
Лидер «Евросолидарности» поблагодарил лечащего врача и порекомендовал всем следовать советам медиков.
Как сообщалось ранее, около 60% украинцев поддерживают идею покупки вакцины против коронавируса в России. Начиная с прошлой недели на Украине ежедневно фиксируют более 4 тысяч новых случаев заражения COVID-19. 9 октября был установлен антирекорд — за сутки обнаружили 5804 инфицированных.