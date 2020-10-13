Бывший президент Украины Петр Порошенко 13 октября на своей странице в Facebook объявил, что возвращается к работе, так сумел вылечиться от коронавируса

Зеленский и эпидемия: состоятся ли выборы на Украине 25 октября © AP, Evgeniy Maloletka

Через несколько дней его супруга Марина Порошенко сообщила, что состояние Порошенко ухудшилось. Однако уже 12 октября политика выписали и отправили долечиваться домой.

«Сегодня получил отрицательный результат теста. Завтра возвращаюсь к работе», — написал Петр Порошенко.

Лидер «Евросолидарности» поблагодарил лечащего врача и порекомендовал всем следовать советам медиков.

Как сообщалось ранее, около 60% украинцев поддерживают идею покупки вакцины против коронавируса в России. Начиная с прошлой недели на Украине ежедневно фиксируют более 4 тысяч новых случаев заражения COVID-19. 9 октября был установлен антирекорд — за сутки обнаружили 5804 инфицированных.