Москва не может совсем лишить Александра Лукашенко финансовой поддержи, потому что она не заинтересована в банкротстве Белоруссии. Об этом рассказал специалист по вопросам Белоруссии Андрей Суздальцев в эфире интернет-канала «Политвера»

Суздальцев рассказал, как Лукашенко отреагировал на слова Путина о политической реформе © РИА Новости, Сергей Мамонтов | Перейти в фотобанк Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко заявлял, что белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране.

Более того, подчеркнул эксперт, банкротство Белоруссии ударит по самой России, учитывая, что Москва и так вложила в республику огромное количество средств, и что на территории РФ и так работает как минимум 700 тысяч белорусских трудовых мигрантов.

«Он шантажирует, а мы поддаемся. Он знает, что мы поддаемся на шантаж. Он знает, что мы слабые в этом отношении», — категоричен Суздальцев.

Политолог добавил, что Россия на протяжении всей истории отношений с Минском только намекала и советовала Лукашенко пойти на те или иные шаги, но она никогда не оказывала на него жесткое давление.

По его мнению, весьма печально, что Россия не может быть арбитром в этом политическом кризисе, учитывая, что Белоруссия является частью Союзного государства.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.