Ранее украинские СМИ со ссылкой на собственные источники утверждают, что Пинчук избавляется от элементов своей бизнес-империи и собирается переехать жить в Лондон.
В частности, пояснил эксперт, у Пинчука возникли финансовые проблемы из-за ограничения на импорт колес, которые ввела Российская Федерация.
«Он пытается переориентировать свои заводы на западные рынки, но это требует времени. Еще у него есть проблема кредитов, которые висят перед зарубежными партнерами», — уточнил Царев.
Фактически, добавил политик, Пинчук сейчас перестал быть самостоятельным игроком в украинской политике, и по сути выполняет команды влиятельного американского финансиста Джорджа Сороса.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.