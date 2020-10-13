Самый прозападный олигарх Украины Виктор Пинчук действительно намерен покинуть страну из-за тяжелой финансовой ситуации. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру

Олег Царев: Ахметов для Зеленского, как в «Белом солнце пустыни», «любимая жена» © РИА Новости, Нина Зотина

В частности, пояснил эксперт, у Пинчука возникли финансовые проблемы из-за ограничения на импорт колес, которые ввела Российская Федерация.

«Он пытается переориентировать свои заводы на западные рынки, но это требует времени. Еще у него есть проблема кредитов, которые висят перед зарубежными партнерами», — уточнил Царев.

Фактически, добавил политик, Пинчук сейчас перестал быть самостоятельным игроком в украинской политике, и по сути выполняет команды влиятельного американского финансиста Джорджа Сороса.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.