Украинский певец и музыкант, экс-депутат Верховной Рады от партии «Голос» Святослав Вакарчук поздравил свою группу с 26-летием, поделившись архивными фото в Instagram 12 октября

Вакарчук выложил на своей странице в соцсети фото участников группы в молодости.

Великий лицемер Вакарчук, скользкий как рыба. Астрология о певце и дважды экс-политике © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«26 лет назад мы таки решили создать группу… на свою голову», — подписал Вакарчук снимок.

«Какие же вы все молоденькие, хорошенькие, миленькие!», «Гордимся вами», «Вопрос: где щас Вакарчук? Лез в раду, кричал громче всех, а как залез, так и притих, не слышно», — написали в комментариях подписчики певца.

Святослав Вакарчук был депутатом Верховной Рады 6-го и 9-го созывов, возглавлял партию «Голос», но в июне 2020 года сложил депутатские полномочия.