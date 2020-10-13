Вакарчук выложил на своей странице в соцсети фото участников группы в молодости.
На снимках он сам, Юрий Хусточка, Дмитрий Шуров и Павел Гудимов.
«26 лет назад мы таки решили создать группу… на свою голову», — подписал Вакарчук снимок.
«Какие же вы все молоденькие, хорошенькие, миленькие!», «Гордимся вами», «Вопрос: где щас Вакарчук? Лез в раду, кричал громче всех, а как залез, так и притих, не слышно», — написали в комментариях подписчики певца.
Святослав Вакарчук был депутатом Верховной Рады 6-го и 9-го созывов, возглавлял партию «Голос», но в июне 2020 года сложил депутатские полномочия.