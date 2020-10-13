Родившаяся в Карпатах украинская певица Руслана побывала на горе под названием Ушастый Камень. Об этом она сообщила 12 октября в своем Instagram

«По дороге к Ушастому Камню… Ушастый Камень — особое место в Карпатах. Не представляю без него ни одну свою поездку в Карпаты, поэтому в нынешней осенней экспедиции эта локация была одной из первоочередных. А вы были там?», — написала Руслана.

Гора высотой почти 1,9 тысячи метров расположена в Верховинском районе Ивано-Франковской области, в пределах Карпатского национального природного парка. На вершине Ушастого Камня и её склонах есть скалы причудливой формы, которые в народе называются «церквами». Через вершину проходит тропа с Дземброни на главный хребет Черногоры.