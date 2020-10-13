«По дороге к Ушастому Камню… Ушастый Камень — особое место в Карпатах. Не представляю без него ни одну свою поездку в Карпаты, поэтому в нынешней осенней экспедиции эта локация была одной из первоочередных. А вы были там?», — написала Руслана.
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Дорогою до Вухатого Каменю… Вухатий Камінь — особливе місце в Карпатах. Не уявляю без нього жодну свою поїздку в Карпати, тому в цьогорічній осінній експедиції ця локація була однією із першочергових. А ви були там? #Ruslana #Ukraine #PlaceOfPower #Carpathians #Карпати #Руслана #Карпати #МісцеСили #ВухатийКамінь
Гора высотой почти 1,9 тысячи метров расположена в Верховинском районе Ивано-Франковской области, в пределах Карпатского национального природного парка. На вершине Ушастого Камня и её склонах есть скалы причудливой формы, которые в народе называются «церквами». Через вершину проходит тропа с Дземброни на главный хребет Черногоры.