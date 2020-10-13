Любителева показала новое фото с отдыха в Турции, а в подписи к снимку еще и высмеяла завистливых хейтеров.
«Напишите мне, пожалуйста, комментарии: 1. Грудь где делала? 2. Талии нет. 3. Такая худая, болеешь? 4. Поза не модельная. 5. Так поправилась, беременна? 6. На отдых по любому с папиком поехала!! 7. Уши огромные, ужас. 8. Трусов же почти нет на фото!!! Ни стыда не совести!!! Все написала или что-то забыла?», — пошутила над подписчиками модель.
Поклонники и друзья девушки поддержали ее идею и устроили флешмоб по написанию абсурдных обвинений.
«Или трусы надень, или крестик сними!», «А пуп чего такой некрасивый?», «С рождения вставляют такие имплантаты и они вырастают потом к годам 20?», «Я так и не понял, где грудь делала?».
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Напишите мне пожалуйста комментарии: 1. Грудь где делала? 2. Талии нет. 3. Такая худая, болеешь? 4. Поза не модельная. 5. Так поправилась, беременна? 6. На отдых по-любому с папиком поехала!! 7. Уши огромные, ужас 8. Трусов же почти нет на фото!!! Ни стыда не совести!!! ⠀ Все написала или что-то забыла? 😂