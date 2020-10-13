Украинская модель Арина Любителева, которая после участия в предыдущем сезоне шоу «Топ-модель» прошла на «Супер топ-модель по-украински», показала тело в очень откровенном купальнике, но поглумиться над публикацией хейтерам не дала. Пост она выложила в Instagram 12 октября

Украинская Мэрилин Монро собирается стать мэром Киева © Instagram, efilonova

«Напишите мне, пожалуйста, комментарии: 1. Грудь где делала? 2. Талии нет. 3. Такая худая, болеешь? 4. Поза не модельная. 5. Так поправилась, беременна? 6. На отдых по любому с папиком поехала!! 7. Уши огромные, ужас. 8. Трусов же почти нет на фото!!! Ни стыда не совести!!! Все написала или что-то забыла?», — пошутила над подписчиками модель.

Поклонники и друзья девушки поддержали ее идею и устроили флешмоб по написанию абсурдных обвинений.

«Или трусы надень, или крестик сними!», «А пуп чего такой некрасивый?», «С рождения вставляют такие имплантаты и они вырастают потом к годам 20?», «Я так и не понял, где грудь делала?».