Главный санитарный врач Украины заявил, что ситуация с коронавирусом в стране сложилась очень тревожная, из-за чего ограничения в стране могут продлить до Нового года. Об этом 12 октября он заявил в эфире радио «Громадське»

«Это побуждает пересматривать противоэпидемические ограничения, которые действуют на территории нашей страны. Мы будем инициировать на заседании правительства продление карантина до 31 декабря 2020 года», — пояснил главный санитарный врач.

Коронавирус на Украине. Всё только начинается © REUTERS, Valentyn Ogirenko

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. В настоящее время на территории страны действуют адаптивные карантинные меры.