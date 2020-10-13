«Это побуждает пересматривать противоэпидемические ограничения, которые действуют на территории нашей страны. Мы будем инициировать на заседании правительства продление карантина до 31 декабря 2020 года», — пояснил главный санитарный врач. 

Коронавирус на Украине. Всё только начинается
Коронавирус на Украине. Всё только начинается
© REUTERS, Valentyn Ogirenko
Ранее стало известно, что Кабинет министров Украины намерен 13 октября ужесточить карантинные ограничения в стране из-за ухудшения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусом.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин, с 11 мая ряд ограничительных мер решено было смягчить. В настоящее время на территории страны действуют адаптивные карантинные меры.