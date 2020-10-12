Житель поселка Губиниха Днепропетровской области Игорь Пукшин коллекционирует государственные флаги Украины, часть из которых неизвестные сожгли прямо в его дворе. Об этом 12 октября рассказала журналист сайта «Наше Мiсто» Анфиса Букреева в Facebook

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«Флаги — это наша сила! Когда сожгли мой самый большой флаг, я несколько дней даже плакал. Кому они могли мешать? Что это за люди живут с нами рядом? Но я понимаю, что все проблемы временные, а наш флаг вечен. И этот большой флаг будет и в дальнейшем развиваться в моем дворе, несмотря ни на что», — заявил коллекционер.