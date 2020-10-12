Отмечается, что вандалы сожгли флаг, который Пукшину подарили бойцы 93-бригады, где было около 40 подписей украинских силовиков. По данным журналистки, неизвестные пробрались во двор ночью.
«Флаги — это наша сила! Когда сожгли мой самый большой флаг, я несколько дней даже плакал. Кому они могли мешать? Что это за люди живут с нами рядом? Но я понимаю, что все проблемы временные, а наш флаг вечен. И этот большой флаг будет и в дальнейшем развиваться в моем дворе, несмотря ни на что», — заявил коллекционер.