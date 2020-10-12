Украинские биологи предупреждают о токсинах в Черном море в одесском регионе и просят не употреблять в пищу морепродукты. Об этом 12 октября сообщил одесский химик-биолог Владислав Балинский в Facebook

Отдыхающие решили искупаться под Одессой, но увидели в воде жуткое зрелище © РИА Новости, Сергей Мальгавко | Перейти в фотобанк

«Яд растворяется в воде, включается в пищевые цепочки и накапливается в рыбе, моллюсках, ракообразных, испаряется в атмосферу. У исследователей «красных приливов» фиксировались поражения органов дыхания летучими токсинами», — написал Балинский.

Он отметил, что в случае отравления могут наблюдаться ухудшение памяти, амнезия, токсические повреждения головного мозга, неврологические симптомы, расстройство желудка, респираторные проблемы и повреждения кожных покровов, паралитическое отравление и даже наступление смерти в течение суток.