«Он (коронавирус — ред.) может спровоцировать проблему, которая, возможно, выстрелила бы через лет 5-10. У одного пациента, 50 лет, коронавирус создал коронарит (воспаление стенок венечных артерий сердца — ред.). Сделали стентирование одной артерии и заменили клапан. Хотя он сам врач, ведет здоровый образ жизни и хорошо питается», — рассказал Жиравецкий.
Он добавил, что проблемы могут касаться и других органов. Так, по словам врача, коронавирус, запуская системное воспаление, истощает организм и «дает сбой», который может спровоцировать переход из начальной почечной недостаточности в худшую, ухудшение проблем с печенью или увеличение риска инсульта.
«Коронавирус увеличивает риски всего», — подчеркнул врач.
На сегодняшний день Украина занимает 25 место по количеству выявленных случаев коронавируса: зафиксировано 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4972 летальных, 113507 пациентов выздоровели.