Украинский врач Тарас Жиравецкий предупредил, что уже перенесенный коронавирус может впоследствии дать осложнения на сердце и другие органы. Он рассказал об этом в интервью изданию «Обозреватель» 12 октября

Число случаев коронавируса за сутки растет – Минздрав Украины © zik.ua рассказал Жиравецкий.

Он добавил, что проблемы могут касаться и других органов. Так, по словам врача, коронавирус, запуская системное воспаление, истощает организм и «дает сбой», который может спровоцировать переход из начальной почечной недостаточности в худшую, ухудшение проблем с печенью или увеличение риска инсульта.

«Коронавирус увеличивает риски всего», — подчеркнул врач.

На сегодняшний день Украина занимает 25 место по количеству выявленных случаев коронавируса: зафиксировано 261 034 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 4972 летальных, 113507 пациентов выздоровели.