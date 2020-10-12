Пользователи активно обсуждают новую фотографию украинской певицы Насти Каменских, которую она опубликовала 11 октября в своем Instagram

Каменских оскандалилась из-за стоп и кистей рук © Настя Каменских. Инстаграм

«Настя ты конечно красотка, но в последнее время что-то слишком пошловатые фото», «Пышненькая была огонь!», «Выглядит слишком пошло», — написали в комментариях под снимком.