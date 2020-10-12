На снимке звезда соблазнительно прикусывает палец и смотрит в камеру.
«Настя ты конечно красотка, но в последнее время что-то слишком пошловатые фото», «Пышненькая была огонь!», «Выглядит слишком пошло», — написали в комментариях под снимком.
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Такое классное воскресенье 🥰 Сегодня заканчивается первая неделя моего спортивного интенсива ROCK YOUR BODY, в котором на данный момент принимает участие столько крутых ребят! 😍 Каждый день мы с ними общаемся, поддерживаем друг друга фотками, видео и просто приятными сообщениями. Я рада возможности делиться своим опытом с вами☺️ С этой недели мы переходим на закрытые тренировки в Zoom, поэтому кто ещё не присоединился к нам, поторопитесь, чтобы ничего не пропустить✨ Самое важное, что участники не только прокачивают себя, в первую очередь они помогают деткам с онко❣️ А ещё, я подготовила много полезной информации, а также, пригласила экспертов в сфере диетологии, стретчинга, красоты и стиля! Я верю, что после интенсива правильное питание и тренировки, станут неотъемлемой частью жизни каждого участника❤️ Сначала нашей финальной целью было собрать 50 000 грн. Но потом, мы увидели, что нас становится все больше и больше и мы 4 раза поднимали финальную сумму сбора! И это просто вау! 😍 Поэтому, сейчас наша цель — собрать 250 000 грн. И к ней осталось не так много. Верю, что вместе мы достигнем ее. И вместе изменим не только свою, но и чью-то жизнь Станьте частью этого ❤️ Переходите по ссылке в хайлайтс и ROCK YOUR BODY вместе с нами!