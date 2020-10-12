События в Киргизии, как и любая другая цветная революция, имеют несколько измерений: клановое, политическое, геополитическое. И не смотря на кажущуюся жесткость режима в стране, он предохраняет общество от возврата к рабовладению, заявил журналист Антон Розенвайн в интервью изданию Украина.ру

По словам эксперта, чтобы понять, что на самом деле происходит в Киргизии, нужно изучить природу среднеазиатских стран — так называемых либеральных автократий с элементами посткоммунистического общества.

«Будут облизывать пустые ложки»: Серенко рассказал, каким будет киргизский плов переворота в условиях пандемии © REUTERS, Vladimir Pirogov

«То есть режимы по своей сути изуверские, но предохраняющие общество от, например, возврата к рабовладению или втягивания стран в большой Афганистан», — считает Розенвайн.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики. После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.

В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.

В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников.

Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.