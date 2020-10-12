По словам эксперта, чтобы понять, что на самом деле происходит в Киргизии, нужно изучить природу среднеазиатских стран — так называемых либеральных автократий с элементами посткоммунистического общества.
Жесткие режимы советского происхождения удерживают государство от окончательного возврата в Средневековье, консервируя при этом полуфеодальные отношения.
«То есть режимы по своей сути изуверские, но предохраняющие общество от, например, возврата к рабовладению или втягивания стран в большой Афганистан», — считает Розенвайн.
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5 октября в Бишкеке после выборов на массовые протесты вышли сторонников партий, не прошедших в парламент республики. После попыток разгона начались столкновения митингующих с силовиками, протестующие ворвались в здание парламента и администрации президента Киргизии.
В ночь на 6 октября из мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, бывшие премьер-министры Жанторо Сатыбалдиев и Сапар Исаков. Позднее из колонии был освобожден близкий к Атамбаеву экс-мэр киргизской столицы Албек Ибраимов.
В субботу, 10 октября, стало известно, что Алмазбек Атамбаев снова взят под стражу, а также задержано несколько его сторонников.
Массовые беспорядки в стране вылились в попытки захвата стратегических предприятий, золотых приисков и месторождений меди и угля.