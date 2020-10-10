После введения в столицу Киргизии военной техники в связи с объявлением чрезвычайного положения за ночь фактов погромов и мародерства не зарегистрировано, сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека в Facebook 10 октября

Ранее из-за вспыхнувших в столице беспорядков после парламентских выборов 4 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел режим чрезвычайного положения с 9 по 21 октября.

В город направили военную технику и военнослужащих.

В ГУВД заявили, что общественная безопасность под контролем силовых структур и дружинников. Частное и государственное имущество, а также стратегические объекты под надежной охраной, сообщили в пресс-службе.

Тем временем политические силы пока не договорились об урегулировании кризиса.

В Бишкеке 5 октября вспыхнули массовые протесты сторонников партий, проигравших парламентские выборы. Протестующие захватили здание парламента, выпустили из изолятора бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и других политиков.

Центризбирком Киргизии объявил результаты выборов недействительными. Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и правительства страны.