Революция в Киргизии была прогнозируема, так как президент республики Сооронбай Жээнбеков нарушил существовавшие между северянами и южанами договоренности. Об этом генеральный директор института ЕАЭС Владимир Лепехин сказал в интервью изданию Украина.ру

В Киргизии нет ни пророссийских, ни проамериканских, ни прокитайских политиков - Грозин © РИА Новости, Александр Натрускин | Перейти в фотобанк Алмазбек Атамбаев был уникальным главой государства, который не занимался стяжательством, «не тащил одеяло на себя» и добровольно покинул свой пост.

Учитывая, что он как северянин передал власть южанину, существовал некий компромисс между двумя кланами, но Жээнебеков эти договоренности нарушил, начав проводить акцентированную кадровую политику, считает Лепехин.

«На выборах был использован президентский административный ресурс. В парламент были избраны четыре партии, не просто пропрезидентские, а проюжные. Если бы в парламент прошла хотя бы одна значимая партия северян, то на фальсификацию выборов никто не обратил внимание, никакого майдана бы не было», — убежден эксперт.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

Жээнбеков, по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.