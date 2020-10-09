Конфедерация между Россией и Белоруссией как форма интеграции возможно, но она должна стать первым шагом к объединению двух стран. Об этом рассказал эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в интервью изданию Украина.ру

Эльвира Мирсалимова: Союзное государство России и Беларуси — это цивилизационный выбор наших народов © предоставлено Эльвирой Мирсалимовой

«Иначе это будет вялое образование, как тот же Евросоюз, который вообще непонятно, куда идет. И мы сейчас видим евробюрократии, евроскептицизм. Потому что нет конкретной цели этой европейской мечты», — указал Скориков.

По его мнению, реакция западных стран на объединение России и Белоруссии будет крайне негативной, но третьи страны даже не имеют морального права оценивать какие-либо решения двух независимых государств.

Полностью интервью можно посмотреть здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.