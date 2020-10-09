Местные выборы пройдут на Украине 25 октября. 

По данным социологов, во второй тур предварительно выходят Колыхаев (28,3%) и Сальдо (26,1%). Оба они на выборах представляют собственные партии — «Нам здесь жить» и Блок Владимира Сальдо соответственно. 

Сальдо занимал кресло городского главы Херсона с 2002 по 2012 гг. Председатель правления Ассоциации строителей и инвесторов «Стройинвестсоюз».

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© пресс-служба ГПУ

Колыхаев — действующий депутат Верховной Рады, избран как самовыдвиженец от Херсонской области. До избрания в парламент был депутатом Херсонского облсовета от Блока Петра Порошенко. 

Что касается рейтинга партий на выборах в местный горсовет, то здесь также первенствуют политсилы Сальдо (20,7%) и Колыхаева (15,5%). На третьей позиции идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» (14,1%). Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» идет на четвертом месте (12,4). 