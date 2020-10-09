Депутат Верховной Рады Игорь Колыхаев и бывший градоначальник Владимир Сальдо являются главными претендентами на победу на выборах мэра Херсона. Это следует из результатов опроса, которые на пресс-конференции 9 октября обнародовала «Украинская социологическая группа», видеозапись опубликована в YouTube

Местные выборы пройдут на Украине 25 октября.

По данным социологов, во второй тур предварительно выходят Колыхаев (28,3%) и Сальдо (26,1%). Оба они на выборах представляют собственные партии — «Нам здесь жить» и Блок Владимира Сальдо соответственно.

Сальдо занимал кресло городского главы Херсона с 2002 по 2012 гг. Председатель правления Ассоциации строителей и инвесторов «Стройинвестсоюз». Украинский социолог предложил коллегам пари на 1 млн гривен © пресс-служба ГПУ

Колыхаев — действующий депутат Верховной Рады, избран как самовыдвиженец от Херсонской области. До избрания в парламент был депутатом Херсонского облсовета от Блока Петра Порошенко.

Что касается рейтинга партий на выборах в местный горсовет, то здесь также первенствуют политсилы Сальдо (20,7%) и Колыхаева (15,5%). На третьей позиции идет «Оппозиционная платформа — За жизнь» (14,1%). Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» идет на четвертом месте (12,4).