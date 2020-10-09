Киргизия - продемократическая страна с политическим плюрализмом, поэтому там действует несколько центров принятия решений в условиях революции. Об этом казахстанский политолог Талгат Мамырайымов сказал в интервью изданию Украина.ру

Айбек Султангазиев: В киргизском обществе царит запрос на контрэлиту © Facebook, Айбек Султангазиев

Политолог подтвердил, что в стране действительно сейчас царит безвластие: наравне с банками в полной мере не работают правоохранительные органы, в результате чего общественным силам, организовавшим революцию, пришлось сформировать дружины, которые обеспечивают правопорядок.

По данным эксперта, эти общественные силы собираются объявить импичмент президенту Сооронбаю Жээнбекову, но на это требуется время.

«Наши эксперты-академики <…> считают, что всем заправляет какой-то единый центр. Это сознание тоталитарной советской эпохи, где единый центр все контролирует. Кыргызстан — это продемократическая страна, где действуют разные центры принятия решений, где есть некоторый политический плюрализм», — заявил Мамырайымов.

По его словам, в таких экспертных комментариях проявляется тоталитарное сознание, что неприменимо по отношению к Киргизии.

В Киргизии вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами парламентских выборов, которые прошли 4 октября. После столкновений с силовиками сторонники оппозиционных партий, не прошедших в парламент, захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация.

ЦИК Киргизии на фоне массовых протестов признал итоги выборов в парламент недействительными.

Жээнбеков по утверждению его пресс-секретаря, находится в Бишкеке и «контролирует ситуацию». Он неоднократно призывал оппозиционеров к диалогу, но пока никаких официальных переговоров не было.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.