Из-за ограничительных мер в связи с пандемией весной и часть лета люди не посещали кинотеатры, из-за чего они несли гигантские убытки.
Со 2 июля кинотеатры смогли открыться при определенных условиях: обязательные средства для дезинфекция рук при входе, масочный режим, наполняемость не более 50% мест. Голливудские студии перенесли премьеры на осень, что также осложнило работу кинотеатров.
По словам Натальи Байдан, перед премьерой фильма Кристофера Нолана «Довод» в кинотеатрах было решено повторить показ его культового фильма «Начало».
Идея оказалась успешной, поэтому прокатчики задумались о возможности вернуть на экраны другие любимые ленты зрителей.
«Мы общаемся с дистрибьютором, который представляет в Украине Warner Bros, о возможном возвращении на экраны определенных частей «Гарри Поттера». Не знаю, получится ли у нас, но работаем над этим», — рассказала Байдан.