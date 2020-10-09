О вероятном повторе показов фильмов о юном волшебнике рассказала директор сети «Планета кино» Наталья Байдан в интервью УНИАН, опубликованном 8 октября

Секс-символ советского кино женился на украинке © Facebook, Владимир Торсуев

Со 2 июля кинотеатры смогли открыться при определенных условиях: обязательные средства для дезинфекция рук при входе, масочный режим, наполняемость не более 50% мест. Голливудские студии перенесли премьеры на осень, что также осложнило работу кинотеатров.

По словам Натальи Байдан, перед премьерой фильма Кристофера Нолана «Довод» в кинотеатрах было решено повторить показ его культового фильма «Начало».

Идея оказалась успешной, поэтому прокатчики задумались о возможности вернуть на экраны другие любимые ленты зрителей.

«Мы общаемся с дистрибьютором, который представляет в Украине Warner Bros, о возможном возвращении на экраны определенных частей «Гарри Поттера». Не знаю, получится ли у нас, но работаем над этим», — рассказала Байдан.