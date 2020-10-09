Инфицированы 9 игроков и 9 представителей персонала основной команды. По предписанию санитарного врача все они уходят на десятидневную самоизоляцию.
Полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций.
«Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам», — говорится в материале на сайте.
На прошлой неделе клуб сообщил, что коронавирусом заразились вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко, а также два сотрудника персонала.