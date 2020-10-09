Восемнадцать случаев заражения коронавирусом обнаружили в донецком футбольном клубе «Шахтер» по итогам повторного тестирования. Об этом 8 октября сообщили на сайте команды

Коронавирус. Украинский футбол понес первую потерю © РИА Новости, Алексей Филиппов | Перейти в фотобанк

Полузащитники Марлос и Виктор Коваленко отправятся в сборную Украины и смогут готовиться к предстоящим матчам Лиги наций.

«Остальные футболисты, за исключением выявленных лиц с положительными результатами тестов, 9 октября вернутся к тренировкам», — говорится в материале на сайте.

На прошлой неделе клуб сообщил, что коронавирусом заразились вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко, а также два сотрудника персонала.