Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) готова выступить посредником в политическом противостоянии в Киргизии, сообщил Интерфакс 8 октября со ссылкой на генсека ОДКБ Станислава Зася

«ОДКБ, если потребуется, сыграет свою роль, в том числе посредническую», — сказал Зась.

В Киргизии в результате массовых беспорядков наступило безвластие, парламент расколот и не может принимать решения, министры массово ушли в отставку, президент скрывается.

Победная поступь революции забуксовала. Оппозиция в Киргизии начала дробиться © AP, Vladimir Voronin

В частности, член политдвижения «Чон казат» Сыймык Жапыкеев провозгласил себя народным генпрокурором и возбудил ряд уголовных дел в отношении депутатов, а также бывших и действующих чиновников Кыргызстана.

Кроме того, 7 октября митингующие безуспешно пытались захватить головной офис «Кыргызалтына», крупнейшего золотодобытчика в Киргизии.

В этот же день был захвачен рейдерами единственный в республике завод по очистке золота.

Ранее 6 октября в Киргизии около 500 человек захватили второе по величине золотоносное месторождение Джеруй, подожгли его и разграбили.