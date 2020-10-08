Разумков объяснил, почему Украина не планирует коронавирусный фонд на будущий год
Разумков объяснил, почему Украина не планирует коронавирусный фонд на будущий год
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Согласно распоряжению ректора Леонида Губерского, все студенты вуза будут переведены на дистанционное обучение.

«В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией, и с целью предотвращения заболеваний в коллективе КНУ Университет с 8.10.2020 по 23.10.2020 переводит обучение с аудиторных форм на использование технологий дистанционного обучения», — говорится в сообщении.

Число зараженных коронавирусом в Киеве за последние сутки выросло на 422 человека. Общее число случаев заражения достигло 25 896.