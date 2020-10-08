Президент Украины Владимир Зеленский в рамках своего визита в Великобританию побывал в музее-бункере «Военные комнаты» Черчилля, где посидел в кресле, которое когда-то принадлежало британскому лидеру середины прошлого века. Об этом в своем видео, размещенном в Facebook, рассказал 8 октября глава МИД Дмитрий Кулеба

Зеленский прибыл в столицу Великобритании 7 октября. Вместе с супругой Еленой Зеленской он провел встречу в Букингемском дворце с герцогом Кембриджским принцем Уильямом и его его женой Кейт Миддлтон. На следующий день украинский лидер встретился с премьер-министром Борисом Джонсоном в его резиденции на Даунинг-стрит. Встреча на Даунинг-стрит: Джонсон перешел на украинский, Зеленский похвалил © REUTERS, Aaron Chown/Pool

«Из интересного: день мы начали сегодня в военной комнате Черчилля. В офисе, из которого Уинстон Черчилль руководил войной. Войной, в которой победил. Победил того, кого, казалось, невозможно было победить. Президенту предложили посидеть в кресле Черчилля и осмотреть его комнаты. И знаете, мы там набрались очень важного и позитивного духа для победы», — сказал Кулеба, добавив, что имеет в виду победу на Россией.

Также министр иностранных дел Украины рассказал о соблазне, с которым столкнулся при посещении комнаты Черчилля.

«У меня был один соблазн. Там на столе возле кресла Черчилля до сих пор лежит сигара. Очевидно не та, которую оставил недокуренной сам Уинстон Черчилль, но очень красивый символ. Хотелось выкурить победную сигару за победу Украины в войне с Россией», — заявил он.

После начала конфликта в Донбассе официальный Киев регулярно называет РФ «страной-агрессором», которая якобы ведет против Украины войну.

Российское руководство в ответ неоднократно подчеркивало, что РФ не является стороной конфликта.

На прошлой неделе своего поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе лишился экс-премьер Витольд Фокин.

Он был уволен указом Зеленского после того, как заявил, что не видит доказательств того, что Россия ведет войну с Украиной.