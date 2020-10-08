По словам Медведева, неправильные реформы могут ослабить «Единую Россию» настолько, что она может не справиться с политическими и экономическими кризисами, как это произошло в Киргизии и Армении.
«И в Киргизии, и в Армении правящие партии показали себя с крайне слабой стороны после такого рода событий. То есть они просто улетучились, испарились», — подчеркнул Медведев.
Он выразил уверенность в том, что партию власти нужно развивать таким образом, чтобы она могла преодолеть самые серьезные сложности.
«Такого рода идеи имеют право на существование только тогда, когда в результате появляется еще более дееспособная, более активная, более эффективная политическая сила. А так это все может по сути означать дезорганизацию и умножение на ноль всего того, что было сделано», — сказал политик.
Нужно крайне аккуратно относиться к тому политическому багажу и капиталу, который был накоплен «Единой Россией» за все эти годы, подчеркнул Медведев.