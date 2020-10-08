16 июля 2020 года по итогам голосования от президентской партии «Слуги народа» на выборы мэра Киева была выдвинута Ирина Верещук. Выборы мэра Киева и депутатов Киевского городского совета состоятся 25 октября, в рамках региональных выборов на Украине

Ирина Верещук родилась 30 ноября 1979 года в г. Рава-Русская Жовковского района Львовской области.

С 1997 по 2002 год училась в Военном институте при Национальном университете «Львовская политехника», получила квалификацию специалиста по международной информации, референта-переводчика, офицера военного управления тактического уровня.

В 2002-2006 годах училась на юридическом факультете Львовского национального университета им. И. Франко по специальности «Правоведение».

После окончания военного института 5 лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных силах Украины.

Работала заместителем председателя Жовковской РГА по гуманитарным вопросам и внешней политике.

В 2010-2015 годах – мэр города Рава-Русская во Львовской области.

Одним из первых политиков выступила в поддержку Евромайдана в 2014 году и обратилась к Евросоюзу с просьбой отдельно подписать соглашение об ассоциации с ее городом. Поддерживала децентрализацию и предоставление больших полномочий органам местного самоуправления.

В 2015 году после конфликта с нардепом Владимиром Парасюком ушла в отставку с должности мэра, заявив, что «устала от постоянного давления и безосновательных обвинений от псевдопатриотов».

В 2015-2016 годах была стипендиатом программы им. Лейна Киркланда Польско-американского фонда Свободы. В июле 2016 года получила диплом Национальной школы государственного управления (польск. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej).

С 2016 года – президент Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик.

Доктор философии, кандидат наук по государственному управлению, профессор кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права. Доцент кафедры политологии Национального педагогического университета им. М. П. Драгоманова.

Замужем. Сын Олег (2004 г.р.).

В 2019 году была избрана народным депутатом 9-го созыва от партии «Слуга народа». В сентябре 2019 года была назначена представителем правительства в Верховной Раде Украины. В ноябре уволилась с этой должности.

В мае 2020 года в Facebook призвала просить прощения у погибших во время событий 2014 года в Одессе, Киеве и других городах Украины, что вызвало возмущение у части украинских политиков.

Глава Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.