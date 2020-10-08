По его словам, сейчас на «волне революционного романтизма» популярность прозападных сил в Белоруссии достаточно высока.
«Но это все эмоции. Если будет полноценная избирательная кампания, с дебатами, борьбой программ и полноценной агитацией, им будет сложно что-то противопоставить пророссийским силам. Избирателей интересует в первую очередь не расцветка флага, а их уровень жизни… А тут нашим западникам предложить особо нечего, и подготовленный политик легко разобьет их мифы», — заявил Агафонов.
Он отметил, что проблема заключается только в том, что в пророссийском движении в Белоруссии таких подготовленных политиков мало. Если Запад курировал своих сторонников десятилетиями, пророссийские политики находились под давлением президента Александра Лукашенко.
На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.