В Луганской области ликвидировали последний очаг возгорания лесных пожаров. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила пресс-служба ГСЧС Украины

За сгоревшие дома больше, чем за погибших. Названы суммы компенсаций пострадавшим от пожаров в Луганской области © ГСЧС Украины ликвидирован в 08:50 четверга, 8 октября.

«По состоянию на 09:00 все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Подразделения ГСЧС, включая задействованные из других областей, в ближайшие два дня будут дежурить в регионе», — говорится в сообщении.

По данным спасателей, примерная площадь, пройденная огнем, составляет 20 тыс. га. Во время тушения пожаров были эвакуированы 150 человек. Информация по числу уничтоженных домовладений и объектов инфраструктуры пока уточняется.

О пожарах в Луганской области Украины стало известно 30 сентября. Всего было зафиксировано 146 возгораний в лесных массивах в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.