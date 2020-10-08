Уточняется, что последний очаг возгорания, расположенный в районе села Смоляниново Новоайдарского района на площади 4 491 гектар, был ликвидирован в 08:50 четверга, 8 октября.
«По состоянию на 09:00 все пожары в природных экосистемах на территории Луганской области ликвидированы. Подразделения ГСЧС, включая задействованные из других областей, в ближайшие два дня будут дежурить в регионе», — говорится в сообщении.
По данным спасателей, примерная площадь, пройденная огнем, составляет 20 тыс. га. Во время тушения пожаров были эвакуированы 150 человек. Информация по числу уничтоженных домовладений и объектов инфраструктуры пока уточняется.
О пожарах в Луганской области Украины стало известно 30 сентября. Всего было зафиксировано 146 возгораний в лесных массивах в Старобельском, Станично-Луганском и Новоайдарском районах.