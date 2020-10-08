Белорусский и украинский певец, заслуженный артист Украины, экс-лидер группы «Ляпис Трубецкой» Сергей Михалок 7 октября на своей странице в Instagram в шутку поблагодарил сотрудников детского лагеря, обучивших его сына ругательным песням

«Макарку в лагере очень классным песням обучили. Таким патриотичным и воспитательного характера, в общем молодцы, ребята. <…> Спасибо огромное… я думаю, что вот с этой песней на "Евровидение" теперь. Вместо белорусских сестер Груздевых я предлагаю нашего Макара. У него песня, по-моему, такая более философская», — сыронизировал певец и попросил ребёнка спеть на камеру.