Для того чтобы стабилизировать экономическую ситуацию в Белоруссии, президенту Александру Лукашенко потребуется не 1,5 млрд долларов, а в 3-4 раза больше. Об этом рассказал специалист по белорусско-российским отношениям Андрей Суздальцев в комментарии «Московскому комсомольцу»

Болкунец объяснил, почему пока Лукашенко сохраняет власть, интеграции точно не будет © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк Владимир Путин и Александр Лукашенко.

Эксперт отметил, что решение о предоставлении кредита было чисто политическим актом, но больше денег Москва не даст ни за что.

«Во-первых, у российского бюджета свои трудности в связи с коронакризисом: уже ясно, что по итогам года он будет дефицитным. А во-вторых, Кремль не забыл печальный опыт со сгинувшими $3 млрд, которые в декабре 2013 года получил украинский президент Виктор Янукович», — указал Суздальцев.

По его словам, формально белорусское правительство выполняет свои кредитные обязательства, но на самом деле Белоруссия не возвращает деньги, а постоянно перекредитуется, отодвигает расчеты на новый срок.

Вероятно белорусская власть рассчитывает, что рано или поздно долги будут полностью списаны, как это Россия сделала ранее в отношении Кубы или Монголии», добавил специалист.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.