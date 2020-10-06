Снова объединиться в одну страну с Россией и Белоруссией вокруг русского языка украинцы не согласятся, потому что «Украина ни на что никогда не променяет свою независимость». Об этом президент Владимир Зеленский рассказал в интервью изданию Politico Europe, текст опубликовала пресс-служба Офиса президента 6 октября

«Украина — демократическое, либеральное, унитарное государство. Государственный язык — украинский, но у нас, поверьте, есть русский язык. Многие люди говорят на польском, венгерском, румынском, болгарском. У нас такая богатая, большая страна. Вокруг языка никто не будет объединяться», — сказал Зеленский.

«Вы должны меня понять»: Зеленский прокомментировал вопрос о вмешательстве Украины в выборы США © РИА Новости, Алексей Витвицкий | Перейти в фотобанк

По его словам, «ошибочная политика в желании вернуться в Советский Союз» привела к тому, что люди, народы, которые раньше любили друг друга, теперь ненавидят. По мнению Зеленского, новое объединение России, Украины и Белоруссии уже невозможно, потому что «Украина ни на что никогда не променяет свою независимость».

С сентября 2020 года уроки в школах Украины ведутся на государственном языке, однако в прессе регулярно появляются публикации о том, что учебников, написанных по-украински, не хватает.

Украинский закон об образовании, согласно которому обучение должно проводиться на государственном украинском языке, подвергли критике Польша, Румыния, Греция, Болгария, Молдова, Венгрия и Россия.

Венецианская комиссия предписала официальному Киеву пересмотреть положение языковой статьи.