«Украина — демократическое, либеральное, унитарное государство. Государственный язык — украинский, но у нас, поверьте, есть русский язык. Многие люди говорят на польском, венгерском, румынском, болгарском. У нас такая богатая, большая страна. Вокруг языка никто не будет объединяться», — сказал Зеленский.
В качестве примера глава государства привел свой родной регион — Днепропетровскую область, где большинство людей говорят по-русски, но являются «патриотами Украины».
По его словам, «ошибочная политика в желании вернуться в Советский Союз» привела к тому, что люди, народы, которые раньше любили друг друга, теперь ненавидят. По мнению Зеленского, новое объединение России, Украины и Белоруссии уже невозможно, потому что «Украина ни на что никогда не променяет свою независимость».
С сентября 2020 года уроки в школах Украины ведутся на государственном языке, однако в прессе регулярно появляются публикации о том, что учебников, написанных по-украински, не хватает.
Украинский закон об образовании, согласно которому обучение должно проводиться на государственном украинском языке, подвергли критике Польша, Румыния, Греция, Болгария, Молдова, Венгрия и Россия.
Венецианская комиссия предписала официальному Киеву пересмотреть положение языковой статьи.