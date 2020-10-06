В cети активно обсуждают предвыборный ролик кандидатов в Киевсовет от партии «Голос». Соответствующее видео выложил 5 октября политик, общественный деятель Тарас Козак на своей страннице в Facebook

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«С такой тенденцией единственный критерий победы на следующих выборах — это перетанцевать Монатика», «Тарас, вы с ума сошли там все? Или вы хотите быть смешнее чем клоуны из слуг народа?», «Еще бы тверк станцевали вроде Коли-Велюра», «Хорошо, хотя бы без зонтиков», «Самоирония работает не за, а против.. и так цирк что в раде, что в киевраде. А тут ещё и вы…», «Я б за таких не проголосовал», «Судя по контенту, это явная, но наивно завуалированная угроза в огород Кличко», — написали пользователи под видео.

До этого несколько необычных роликов записала кандидат в мэры Киева Ирина Верещук. В одном из них она предстала в образе Мэри Поппинс (он еще не опубликован). В Закарпатье региональная ячейка «Слуги народа» наложила логотип партии на изображение иконы Богородицы, а мэр Николаева в ходе телешоу поклялся на Библии, что не ворует.