Евродепутаты 5 октября опубликовали открытое письмо к главе фракции «Слуги народа» в украинском парламенте Давиду Арахамии, передает УНИАН

Авторы письма – вице-председатель делегации Европарламента в Комитете ассоциации Украина-ЕС Виола фон Крамон-Таубадель, докладчик в Европарламенте по вопросам Украины Михаэль Галер и евродепутат Раса Юкнявичене.

В документе говорится о возможной отмене безвизового режима для отдельных украинских олигархов и политиков.

«В борьбе с коррупцией ваше правительство еще в первые дни вселяло надежду. Сам президент предвидел "Украину своей мечты", где "учителя получают реальную зарплату, а коррумпированные чиновники – реальные тюремные сроки". Через 17 месяцев мы не можем не заметить, что мечта дает трещины, и многие из этих трещин именно в вашей партии, господин Арахамия», – заявили депутаты Европарламента.

На правах колонии. Как Европа шантажирует Украину отказом от безвиза © Андрей Лубенский

В письме подчеркивается, что, согласно отчету Еврокомиссии относительно функционирования безвиза за 2020 год, украинская сторона должна «обеспечить независимость, эффективность и устойчивость антикоррупционных институтов и избегать политизации работы всех правоохранительных органов».

В частности, отмечается необходимость обеспечения независимости и целостности Специальной антикоррупционной прокуратуры, в том числе важность надежной процедуры отбора ее нового руководителя.

При этом евродепутаты убеждены, что в «Слуге народа» есть и честные энергичные депутаты, хотя они и в меньшинстве. Именно «прогрессивные, ориентированные на реформы депутаты», по их словам, должны стать главной опорой правительства Украины и «вернуть страну на путь демократизации».