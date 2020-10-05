«Если государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом "рынке", то можно об этом говорить. Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение», – полагает Клименко.
Что касается легализации ношения оружия, то, по мнению главы Нацполиции, сначала необходимо закончить войну. По его словам, количество оружия, которое полиция изымает еженедельно, «впечатляет».
Кроме того, глава ведомства высказался против немедленной декриминализации употребления марихуаны в медицинских целях. С начала года, по данным Клименко, полиция изъяла 2,6 млн доз наркотиков.
Он опасается, что на сегодняшний день любая легализация даст возможность медицинским корпорациям «под эту марку сделать определенные вещи или определенные действия, которые потом отразятся на детях».