Глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко считает, что в стране сложились условия для легализации проституции. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина», опубликованном 5 октября

«Если государство сможет освоить и законодательно определить правила игры на этом "рынке", то можно об этом говорить. Но это должна быть широкая общественная дискуссия. Я не боюсь об этом сказать, потому что эта проблема существовала, существует и будет существовать во всем мире. И Украина здесь не исключение», – полагает Клименко.

Легализовать проституцию. Новая реформа от «слуг народа» © Yu Nguyen / flickr

Кроме того, глава ведомства высказался против немедленной декриминализации употребления марихуаны в медицинских целях. С начала года, по данным Клименко, полиция изъяла 2,6 млн доз наркотиков.

Он опасается, что на сегодняшний день любая легализация даст возможность медицинским корпорациям «под эту марку сделать определенные вещи или определенные действия, которые потом отразятся на детях».