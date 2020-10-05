«Несмотря на карантин, на стадионе, что на Профсоюзном бульваре, состоялся концерт, который посетило около 2000 человек. Следователь Новобаварского отдела полиции внес сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины», — заявили в полиции.
На концерте присутствовали 40 полицейских, которые фиксировавшие противоправные действия.
По данным пользователей соцсетей и местных СМИ, концерт при участии Поляковой на стадионе ДЮСШ №5 анонсировали от имени «команды Харьковского городского головы Геннадия Кернеса» как посвященный дню работников образования.
В начале выступления Полякова попросила зрителей надеть маски и соблюдать социальную дистанцию, но многие ее обращение проигнорировали.