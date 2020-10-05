В Харькове полиция завела уголовное дело из-за нарушения карантинных ограничений на концерте певицы Ольги Поляковой. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции в Харьковской области 4 октября

«Заставлю всех чихать»: Оля Полякова устроила скандал из-за отмененного концерта © Secretsecvice / wikimedia.org заявили в полиции.

На концерте присутствовали 40 полицейских, которые фиксировавшие противоправные действия.

По данным пользователей соцсетей и местных СМИ, концерт при участии Поляковой на стадионе ДЮСШ №5 анонсировали от имени «команды Харьковского городского головы Геннадия Кернеса» как посвященный дню работников образования.

В начале выступления Полякова попросила зрителей надеть маски и соблюдать социальную дистанцию, но многие ее обращение проигнорировали.