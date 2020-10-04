В воскресенье, 4 октября, в Минске проходит акция сторонников оппозиции «Марш освобождения политзаключенных». Милиция направила против них водометы.
По информации издания, на пересечении проспекта Машерова и Заславской улицы манифестанты обступили водомет, сняли с него канистры с красящей жидкостью и вылили ее на дорогу. После этого он якобы вышел из строя и развернувшись в сторону милицейского оцепления, облил струей воды силовиков.
Еще один водомет сломался на проспекте Победителей. В МВД Белоруссии использование водометов против протестующих подтвердили.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.