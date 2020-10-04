Представитель националистической партии «Демократическая сокира», близкой к Петру Порошено, все-таки примет участие в выборах депутатов Киевского горсовета. Об этом 4 октября сообщает «Страна.ua» со ссылкой на пресс-службу политсилы

Партия Порошенко вместе с националистами устроила акцию под зданием Рады © t.me/s/klymenkotime Националисты обжаловали решение в Окружном административном суде Киева, однако там их требования не удовлетворили. Решение в пользу «Демсокиры» принял Шестой апелляционный административный суд Киева, куда националисты подали апелляцию. Местные выбора на Украине пройдут 25 октября.