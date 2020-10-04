Партия Порошенко вместе с националистами устроила акцию под зданием Рады
Партия Порошенко вместе с националистами устроила акцию под зданием Рады
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Ранее городская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату в депутаты Киевсовета по спискам «Демсокиры». Причиной отказа стало то, что залог за него внесла партия «Демократическая сокира», а не местная организация политсилы.

Националисты обжаловали решение в Окружном административном суде Киева, однако там их требования не удовлетворили.

Решение в пользу «Демсокиры» принял Шестой апелляционный административный суд Киева, куда националисты подали апелляцию.

Местные выбора на Украине пройдут 25 октября.

 

 