Ранее городская избирательная комиссия отказала в регистрации кандидату в депутаты Киевсовета по спискам «Демсокиры». Причиной отказа стало то, что залог за него внесла партия «Демократическая сокира», а не местная организация политсилы.
Националисты обжаловали решение в Окружном административном суде Киева, однако там их требования не удовлетворили.
Решение в пользу «Демсокиры» принял Шестой апелляционный административный суд Киева, куда националисты подали апелляцию.
Местные выбора на Украине пройдут 25 октября.