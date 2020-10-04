Если бы сейчас состоялись свободные выборы в белорусский парламент, то прозападные силы смогли бы набрать не более 15% голосов, сказал культуролог Сергей Киселев в интервью изданию Украина.ру 3 октября

«Думаю, что процент людей с прозападными взглядами не сильно меняется, всегда это было около 10-15%», — подчеркнул Киселев.

По его мнению, остальные голоса распределились бы между разными политическими партиями пророссийской ориентации, в основном левого спектра, и пролукашенковскими силами, которые пока не структурированы в политическую партию.

Киселев рассказал, каким будет следующий президент Белоруссии после Лукашенко © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк здесь.

Напомним, после победы Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.

Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.

Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.

Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.

США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.

По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.