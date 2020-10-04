«Думаю, что процент людей с прозападными взглядами не сильно меняется, всегда это было около 10-15%», — подчеркнул Киселев.
По его мнению, остальные голоса распределились бы между разными политическими партиями пророссийской ориентации, в основном левого спектра, и пролукашенковскими силами, которые пока не структурированы в политическую партию.
Полностью прочитать его интервью можно здесь.
Напомним, после победы Лукашенко на президентских выборах в августе в стране не прекращаются протесты оппозиции против результатов голосования.
Согласно данным ЦИК республики, Лукашенко набрал более 80% голосов, а его ближайшая соперница Светлана Тихановская — около 10%.
Оппозиционеры назвали эти цифры «фальсификацией», объявили Тихановскую «победительницей» и устроили уличные беспорядки.
Последняя не стала принимать в них никакого участия и сбежала в Литву.
США и ЕС не признали победу Лукашенко и поддерживают его оппонентов.
По данным СВР РФ, протесты в Белоруссии инспирированы США и организовывались при непосредственном участии властей Польши, Литвы и Украины.