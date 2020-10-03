Будущий новый руководитель Белоруссии должен придерживаться общерусской идеологии и постулата о том, что белорусы и русские - это один народ, русский язык - это общее достояние, созданное и белорусами тоже, считает культуролог Сергей Киселев

- Сергей, как, по-вашему, обеспечить легитимный транзит власти в Белоруссии? Какие реформы и как провести, если нынешняя ситуация не устраивает ни население, ни соседнюю Россию?

— Реформа Конституции, усиление парламента, правительства, регионов и политических партий должны быть основой для решения политического кризиса мирным, эволюционным путём. Я бы предложил примерной такую последовательность действий.

Обнародование перед Всебелорусским народным собранием проекта изменений в Конституцию в декабре этого года и выход на голосование после обсуждений и внесения поправок ориентировочно в марте следующего года.

Затем в сентябре проведение выборов в органы местного самоуправления и областные советы по частично пропорциональной системе.

После проведения местных выборов возможно будет в 2022 году проведение досрочных выборов президента Белоруссии, в которых Лукашенко уже не будет принимать участия.

Вопрос же о проведении досрочных парламентских выборов я бы сейчас вообще не ставил, это надо оставить на усмотрение следующего президента. Парламентские выборы можно провести ориентировочно в 2023 году.

Слишком часто избирательные кампании проводить нельзя, люди устают, снижается явка, госаппарат вместо проведения повседневной работы отвлекается на выборные процессы и политическую борьбу.

Сразу все выборы провести в один день тоже нельзя, нужно дать политической системе время на трасформацию и становление политических партий, они должны укрепляться, «обрастать мясом» от выборов к выборам.

Поэтому желательно начать с местных выборов, возможно, на них появятся новые лидеры, которым народ Белоруссии будет доверять.

- Есть ли в сегодняшней Белоруссии люди, которые могли бы взять на себя ответственность за страну? Каких политических, геополитических и идеологических взглядов должен придерживаться такой лидер?

— Белоруссия — большая страна с талантливым, образованным и культурным народом. Конечно, люди, готовые взять на себя ответственность за страну, они есть и в государственном аппарате, и в силовых структурах, и в губернаторском корпусе, и среди депутатов парламента. В среде интеллигенции, университетах и в общественных организациях.

Уверен, что будущий новый руководитель Белоруссии должен придерживаться общерусской идеологии и постулата о том, что белорусы и русские — это один народ, русский язык — это общее достояние, созданное и белорусами тоже.

Из этого следует и однозначный геополитический выбор — союз с Россией. Только такой выбор обеспечит стабильное развитие, сохранение территориальной целостности и независимости Белоруссии.

- Если бы в Белоруссии прошли свободные выборы в парламент, то как, по-вашему, в нем выглядел бы расклад политических сил. Сколько процентов получили бы прозападные политические силы, а сколько пророссийские?

— Думаю, что процент людей с прозападными взглядами не сильно меняется, всегда это было около 10-15%. Остальные голоса разложились бы между разными политическими партиями пророссийской ориентации, в основном левого спектра, и провластными, пролукашенковскими силами, которые пока не структурированы в политическую партию.

- Изменилось ли как-то белорусское телевидение, вообще СМИ после начала кризиса в стране? Есть что-то новое? Или подача информации идет по прежним лекалам?

— Судя по отрывочным фрагментам, там стали работать более современно и динамично, на телевидении стали появляться люди с пророссийскими взглядами, увеличилось время вещания передач на русском языке.

- Какие изменения в белорусскую жизнь внес нынешний политический кризис?

— Самое главное изменение — это уход от так называемой многовекторности, по крайней мере на словах. Понимание того, что Белоруссия и Россия должны быть союзниками не только на словах, но и на деле.