Очередной обстрел столицы Нагорного Карабаха азербайджанскими военными начался 3 октября, сообщило Министерство иностранных дел непризнанной республики в своём канале в Telegram

«ВС Азербайджана начали обстрел Степанакерта. Обстрел все ещё продолжается. Есть раненые. Один из снарядов взорвался недалеко от центра города, всего пока было слышно два взрыва», — говорится в публикации.

Вечером 2 октября Азербайджан трижды нанес удары по Степанакерту, были разрушены жилые дома, много человек получили ранения, рассказал омбудсмен республики Артак Бегларян.

Нагорный Карабах: маленькая война с большими последствиями © REUTERS, Defence Ministry of Armenia/Handout

Офис спасательной службы был частично разрушен, изломаны стены, разбиты окна, машины на стоянке повреждены.

27 сентября 2020 года власти Армении и Азербайджана обвинили друг друга в обстрелах и ракетных атаках на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Только Турция поддержала Азербайджан. Россия, Франция и ряд других государств призвали стороны к сдержанности.