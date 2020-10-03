После 26-летнего правления в Белоруссии Александра Лукашенко в обществе оформился запрос на предсказуемого «президента-менеджера». Об этом белорусский журналист Сергей Смирнов сказал в интервью изданию Украина.ру

Семь европейских стран не признали Лукашенко легитимным президентом Белоруссии © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

«Думаю, это должен быть порядочный человек, управленец с опытом работы в больших проектах, человек демократических взглядов, умеющий грамотно делегировать свои полномочия. В Беларуси сейчас есть запрос на президента-менеджера. Это не значит, что роль будущего лидера будет сведена к чисто технической функции, но обществу больше не нужен харизмат-популист, "президент-бацька", нужен предсказуемый "президент-менеджер"», — сказал Смирнов.

На выборах президента Белоруссии 9 августа в шестой раз победил Лукашенко — по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что победила Светлана Тихановская (набрала около 10%), которая после выборов бежала в Литву. После закрытия избирательных участков по всей Белоруссии вспыхнули протесты.

Двадцать третьего сентября во Дворце независимости в Минске была проведена тайная церемония приведения к присяге Лукашенко. Ряд европейских государств заявили о непризнании легитимности президента, а Сейм Литвы в своей резолюции по ситуации в Белоруссии назвал Тихановскую законно избранным лидером страны.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.