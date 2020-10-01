Преемником Лукашенко должен стать управленец с опытом работы в больших проектах, человек демократических взглядов, умеющий грамотно делегировать свои полномочия. В Беларуси есть запрос на президента-менеджера, считает главный редактор белорусского журнала "Телескоп" Сергей Смирнов

- Сергей, как, по-вашему, обеспечить легитимный транзит власти в Белоруссии от Лукашенко к приемлемому для белорусов и России следующему руководителю страны? Какие гарантии могли бы быть даны Лукашенко, чтобы он чувствовал себя в безопасности? Что для этого должна сделать Россия, которая поддержала Лукашенко и тем самым взяла на себя ответственность за транзит власти?

— Время для преемника и контролируемого транзита власти упущено. Сейчас любой кандидат из команды Лукашенко будет принят обществом с настороженностью.

Как известно, Александр Григорьевич политик очень властный и опытный, привыкший полагаться во всем только на себя. Он прекрасно знает цену власти и любым «гарантиям» людей со стороны.

Поэтому лучшая гарантия безопасности — это заряженный автомат Калашникова и 300 надежных спартанцев рядом.

- Есть ли в сегодняшней Белоруссии люди, которые могли бы взять на себя ответственность за страну? Каких политических, геополитических и идеологических взглядов должен придерживаться такой лидер?

— В Беларуси долгие годы отсутствовала публичная политика. Потому сейчас невозможно назвать конкретные имена и фамилии. Но, на мой взгляд, люди, способные управлять государством, в белорусском обществе, несомненно, есть. На высшую должность не придется искать «варягов».

Думаю, это должен быть порядочный человек, управленец с опытом работы в больших проектах, человек демократических взглядов, умеющий грамотно делегировать свои полномочия. В Беларуси сейчас есть запрос на президента-менеджера.

Это не значит, что роль будущего лидера будет сведена к чисто технической функции, но обществу больше не нужен харизмат-популист, «президент-бацька», нужен предсказуемый «президент-менеджер».

- Если бы в Белоруссии прошли свободные выборы в парламент, то как, по-вашему, в нем выглядел бы расклад политических сил? Сколько процентов получили бы прозападные политические силы, а сколько пророссийские?

— Несмотря на то что в белорусском обществе все еще сильны пророссийские настроения, в Беларуси фактически нет организованных пророссийских сил и НКО.

Тогда как у сторонников «прозападной партии» подобные структуры есть, и они практически завершили свое оформление. Как говорится, «порядок бьет класс». Сейчас пророссийская партия в честных выборах проиграет.

Но и западники не получат большинства. Большинство получила бы третья сила, центристская партия, которая, по всей видимости, вырастет из протеста.

- Изменилось ли как-то белорусское телевидение, вообще СМИ после начала кризиса в стране? Есть что-то новое? Или подача информации идет по прежним лекалам?

— С приездом в Беларусь некоторых российских специалистов белорусское телевидение стало еще хуже, чем было прежде. Повысился градус агрессии в отношении альтернативного мнения, не вооруженным глазом видна некомпетентность новых редакторов в белорусской повестке.

Это выражается как в неспособности правильного написания в титрах страны — «Беларусь», прежде отечественные медийщики ругали российские СМИ за «Белоруссию», — так и в распространении откровенных фейков, взятых с юмористических пабликов ИА «Панорама» и «Советская Белоруссия».

- Какие положительные изменения в белорусскую жизнь внес нынешний политический кризис?

— Сложно искать плюсы в процессе, который еще не завершен. Думаю, что за последние полгода белорусский народ прошел боевой путь к формированию гражданского общества, на который в тепличных условиях понадобилось бы лет 10-15.

Сейчас активно формируются горизонтальные связи, которые переворачивают отношение людей к государству, своем месте и роли в нем и ответственности друг перед другом.

Конечно, из-за недостатка должной политической культуры общения подобная быстрая трансформация вызывает конфликты и споры, даже среди родственников и лучших друзей, но, я полагаю, что это неизбежное зло, которое белорусский народ в будущем все же преодолеет.